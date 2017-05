Lieber Leser,

Alno hat in den vergangenen Tagen erneut Kursverluste erlitten. So wurde nun ein bedeutendes Verkaufssignal generiert, das den Abwärtstrend aus Sicht technischer Analysten noch einmal verstärken dürfte. Daher wird Alno in diesen Tagen besonders von Short-Investoren ins Visier genommen, die bei fallenden Kursen Geld verdienen wollen.

Alno: Abwärtstrend in allen Dimensionen

Alno hat in allen bedeutenden technischen Dimensionen den Abwärtstrend erreicht. Dabei ...

