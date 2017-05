Schanghai (ots/PRNewswire) - Ping An International Financial Leasing Co., Ltd ("Ping An Leasing"), hat am 28. April 2017 in Toulouse im Rahmen einer Sale-Leaseback-Transaktion einen Großraum-Jet Airbus A350-900XWB an Ethiopian Airlines übergeben.



Die Transaktion wurde über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Ping An Aircraft Leasing mit Sitz in Dublin abgewickelt und stellt den ersten Großraum-Jet in seinem Portfolio sowie die erste Sale-Leaseback-Transaktion in Afrika dar.



Das Flugzeug ist die erste Lieferung im Rahmen eines Sale-Leaseback-Vertrags über zwei A350-900 mit Übergabe in 2017 zwischen Ping An Aircraft Leasing und Ethiopian Airlines.



Informationen zu Ping An International Financial Leasing Co., Ltd.



Ping An International Financial Leasing Co.,Ltd., wurde im Januar 2013 in Schanghai gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Ping An Insurance Group, die auf geleaste Vermögenswerte spezialisiert ist. Das Unternehmen ist in Schanghais Finanzdistrikt Pu Dong angesiedelt und unterhält Geschäftsbeziehungen in ganz China. Der Unternehmensbereich verzeichnet seit seiner Gründung ein rasantes Wachstum und weist mit Stand März 2017 Gesamtvermögenswerte von 120 Mrd. RMB (17,4 Mrd. USD) aus.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/508922/PINGAN.jpg



Pressekontakt: Wangchuan +86-177-0176-9153 wangchuan116@pingan.com.cn