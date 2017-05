BERLIN (dpa-AFX) - Auf der Bahnstrecke Berlin-Hannover müssen Schienen erneuert werden. Vom 13. Mai bis 31. August dauert die Zugfahrt zwischen beiden Städten deshalb bis zu 30 Minuten länger als sonst. Das teilte die Deutsche Bahn am Montag in Berlin mit. Auf mehreren Abschnitten zwischen Gardelegen und Ribbeck sowie Schönhausen-Damm und Nahrstedt (bei Stendal) müssten insgesamt 82 Kilometer abgenutzte Schienen ausgetauscht werden, die dort seit fast 20 Jahren liegen. Die Bauarbeiten verlängern die Fahrzeit 10 bis 30 Minuten. Zum Teil entfallen die Halte in Berlin-Ostbahnhof und Berlin-Spandau./brd/DP/mis

