Die 200 Tage Linie - Berühmt, aber mit Schwächen

Sehr geehrte Leser, ich denke man kann behaupten, dass wirklich jeder Börsianer in seinem Leben auf die 200 Tage Linie stößt. Ob man sie nun selbst nutzt, oder ob es Charts von anderen Börsianern sind. Sogar in den Voreinstellungen vieler Finanzseiten, wie etwa Finanztreff findet man diesen "gleitenden Durchschnitt" auf die letzten 200 Handelstage. Der Einsatz dieses Analyseinstruments ist natürlich mit einem Ziel verbunden - Die Generierung von Mehrwert! Doch bietet die 200 Tage Linie wirklich diesen Mehrwert? Um diese Frage zu beantworten, lohnt zu aller erst ein Blick hinter die Kulissen.

Die Berechnung eines gleitenden Durchschnitts

Gleitende Durchschnitte werden nach einfachster Mathematik ermittelt. Man bildet den Mittelwert einer vorher definierten Periode. Nehmen wir an, der DAX würde in den letzten 3 Handelstagen folgende Schlusskurse hinterlassen: 10.000, 10.100 und 9.900. Der Mittelwert aus diesen 3 Werten würde genau 10.000 Punkte betragen. Der gleitende 3 Tage Durchschnitt oder auch die "3 Tage Linie" würden also bei 10.000 Punkten liegen. Diese Rechnung lässt sich für alle beliebigen Perioden wiederholen.

Das Signal

Um ein Signal zu generieren vergleichen Börsianer nun vor allem die Kurse des Basiswerts mit den Kursen des aktuellen Mittelwerts einer gewissen Periode. In unserem Beispiel wollen wir bei der 200 Tage Linie bleiben.

Das einfachste aber auch gebräuchlichste Signal in der technischen Analyse wäre nun eine Kreuzung des Basiswerts mit dem gleitenden Durchschnitt von oben nach unten oder umgekehrt. Die Eröffnung einer Kaufposition erfolgt nach der Kreuzung der 200 Tage Linie von unten nach oben. Diese Position wird wieder verkauft, sollte die 200 Tage Linie von oben nach unten gekreuzt werden.

DAX vs. Die 200 Tage Linie

In diesem Schaubild sehen Sie die Systematik und gleichzeitig die ersten Probleme. Sollte zum Beispiel der Indikator auf Schlusskursbasis genutzt werden, wird die Position erst zum Open des Folgetages eröffnet. Dieses kann deutlich zum Vor- oder Nachteil des Traders abweichen. Außerdem sehen Sie in dem Schaubild bereits die größte Schwäche des Indikators. In Seitwärtsbewegungen verliert diese Systematik eine Menge Geld. Trotzdem kann man sagen, dass dieser Indikator in den letzten Jahren gerade im DAX erstaunlich gut abgeschnitten hat. So konnte man auf der Datenreihe von Visual Chart beruhend mit 59 Trades seit 1997 insgesamt 199 % (ohne Berücksichtigung von Gebühren oder Slippage) im DAX erzielen. Eine erstaunlich gute Leistung.

Den vollständigen Artikel lesen ...