Während die westliche Finanzmärkte Party feiern, ist an Chinas Finanzmärkten Katerstimmung eingekehrt: Chinas Aktienmärkte (Shanghai und Shenzhen) auf dem tiefsten Stand seit sieben Monaten, in China gehandelte Rohstoffe auf dem tiefsten Stand seit vier Monaten, während chinesische Staatsanleihen haussieren - die Renditen sinken auf den tiefsten Stand seit knapp zwei Jahren, ein klassisches Zeichen für die Flucht in die Sicherheit.

Wie wir kürzlich in dem Artikel "In China braut sich was zusammen: die große Enthebelung!" gezeigt hatten, hat Peking den Schattenbanken den Kampf angesagt - die Führung ist sich bewußt, dass die Risiken unkontrollierbar werden, wenn die Kredit-Hebelung voran schreitet wie bisher.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen vor allem Schattenbanken, die für nicht-staatliche Unternehmen in China eine, wenn nicht die maßgebliche Kreditquelle sind. Doch sind die im Reich der Mitte ausgeübten Praktiken teilweise klassische Schneeballsysteme, die nun zu kollabieren drohen: so werden teilweise Sicherheiten, etwa eine bestimme Menge an Rohstoffen, gleich mehrfach hinterlegt etc. Peking versucht solchen Praktiken derzeit den Garaus zu machen - und meint, sich das derzeit auch leisten zu können, weil die angeblich positive Konjunktur das ermögliche.

Aber die Daten aus dem Reich der Mitte werden immer schlechter: so enttäuschten die heute Nacht veröffentlichten Daten zu den Exporten

