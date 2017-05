Ex-Außenminister Joschka Fischer (Grüne) hat den Sieg von Emmanuel Macron bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich hat Europa begrüßt: "Frankreich und Europa sind für den Moment gerettet", sagte er dem "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe). Wie stark Macron Frankreich und Europa verändern könne, hänge davon ab, ob eine eine Mehrheit bei den Parlamentswahlen im Juni erreiche, meinte der Grünen-Politiker.

Macron werde versuchen, die Eurozone zu stabilisieren und einen neuen Konsens innerhalb der Gemeinschaft zu suchen. "Deutschland wird dafür mehr Flexibilität als bisher zeigen müssen, denn auch Deutschlands braucht den Erfolg Macrons", betonte Fischer. Ähnlich äußerte sich auch der frühere britische EU-Handelskommissar Lord Peter Mandelson: "Der Sieg Macrons könnte für Europa wichtiger sein als der Brexit", sagte er dem "Handelsblatt". "Ich glaube, er wird zunächst alles dafür tun, um Frankreich wirtschaftlich wieder auf Kurs zu bringen."

Dazu brauche es allerdings einen enormen Reformwillen in Frankreich. Das Land könne mit Macron wieder zu einem starken Partner für Deutschland werden und so auch Europa wieder auf Kurs bringen. "Vieles in Europa hängt vom neuen französischen Präsidenten ab, aber alleine kann er es nicht schaffen. Er braucht Deutschland", sagte Mandelson.