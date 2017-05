ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem moderaten Plus hat der Aktienmarkt in der Schweiz am Montag auf den Ausgang der Präsidentschaftswahl in Frankreich reagiert. Zwar kletterte der SMI auf ein neues Jahreshoch bei 9.043,82 Punkten, doch insgesamt bewegte sich der Markt in einer engen Spanne. Teilnehmer sprachen von einzelnen Gewinnmitnahmen, denn Macron sei der vom Markt erwartete Sieger gewesen.

"Den Märkten wird klar, dass Macron jetzt vor gewaltigen Herausforderungen steht und Jahre der Arbeitslosigkeit und des schwachen Wachstums beenden muss", sagte Analyst Paresh Davdra von RationalFX. Die Investoren dürften nun genau darauf schauen, wie sich die Präsidentschaft von Macron entwickelt.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 9.040 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich neun Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber, unverändert schlossen zwei Aktien. Umgesetzt wurden 56,63 (Freitag: 54,89) Millionen Aktien.

Am Markt zeigte sich keine einheitliche Tendenz. Mit positiven Vorzeichen beendeten die Titel von Novartis (plus 1,4 Prozent), Syngenta (plus 1,1 Prozent) und Nestle (plus 0,6 Prozent) den Handel. Dagegen verloren Swatch 1,4 Prozent, Credit Suisse gaben um 0,5 Prozent nach und die Aktien von Zurich Insurance reduzierten sich um 0,3 Prozent.

Mit einem Minus von 2,5 Prozent bzw. 0,43 Franken bildeten UBS das Index-Schlusslicht. Jedoch war der Kursabschlag rein optischer Natur, denn das Unternehmen schüttete eine Dividende von 0,60 Franken aus. Ohne Berücksichtigung des Dividendenabschlags schlossen die Papiere im Plus.

