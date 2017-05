Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Montag mit leichten Kursgewinnen beendet. Nach kleineren Abgaben zum Handelsbeginn, die auf Gewinnmitnahmen nach den Präsidentschaftswahlen in Frankreich zurückgeführt wurden, traten schon bald wieder vermehrt Käufer auf, so dass der SMI den Tag erneut auf einem Jahreshoch beendete. Der Schweizer Leitindex profitierte dabei vor allem von weiter steigenden Kursen der Schwergewichte Novartis und Nestlé, während die Dividendenabgänge bei UBS und LafargeHolcim die Dynamik etwas bremsten.

Der Ausgang der Wahl in Frankreich wurden derweil mit Erleichterung aufgenommen. Zwar seien die Märkte von einem Sieg des pro-europäischen Mitte-Links-Kandidaten ausgegangen und hätten dies bereits in den letzten Tagen und Wochen eingepreist, hiess es im Handel. Man habe jedoch nicht mit diesem doch eindeutigen Vorsprung seitens Macron gerechnet; zudem habe man mit Blick auf die Brexit-Abstimmung und die US-Wahlen Überraschungen nicht ausschliessen können. Einige Marktteilnehmer hätten allerdings Gewinne mitgenommen, so dass sich die Indices per Saldo nicht allzu stark verändert hätten.

Der Swiss Market Index (SMI) legte bei Handelsschluss 0,25% zu auf 9'039,61 Punkte zu, das neue Jahres- bzw. 21-Monate-Hoch liegt nun bei 9'043,82 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, büsste derweil mit 0,16% auf 1'436,71 Zähler leicht an Wert ein, ...

