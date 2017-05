Von Benjamin Krieger

FRANKFURT (Dow Jones)--Die von vielen erhoffte Wahl Emmanuel Macrons zum neuen Staatspräsidenten Frankreichs hat an der Börse nicht mehr gezündet. Anleger nahmen am Montag vielmehr nach den jüngsten hohen Kursgewinnen hier und da Gewinne mit. Der DAX, der allein in den vergangenen beiden Wochen um fast 700 Punkte nach oben geschnellt ist, schloss am Montag 0,2 Prozent niedriger bei 12.695 Punkten. Im frühen Handel hatte der DAX bei 12.762 Punkten noch ein neues Rekordhoch erreicht, ebenso der MDAX und der SDAX.

Bei einigen Marktteilnehmern zog am Tag nach der Wahl bereits wieder Ernüchterung ein. "Als Kopf der relativ neuen 'En Marche'-Bewegung sieht sich Macron nach wie vor der Herausforderung durch die etablierten Parteien gegenüber, die wie er um eine Mehrheit kämpfen", sagte Hetal Mehta von Legal & General Investment mit Blick auf die Parlamentswahlen im Juni.

"Es wäre nicht verwunderlich, wenn die Märkte erst einmal eine Denkpause einlegen würden", sagte Stephan Rieke von der BHF-Bank. Denn die Parlamentswahlen müssten erst noch zeigen, ob die Franzosen ihrem neuen Präsidenten "die parlamentarische Schlagkraft geben, seine Reformpläne umzusetzen".

Schwache Rohstoffpreise belasten Aktien der Verarbeiter

Die fortgesetzten Kursverluste an den Rohstoffbörsen lasteten auf den Verarbeitern von Eisenerz, Kohle und Kupfer. So verloren die Aktien der Stahlhersteller Thyssenkrupp und Salzgitter 1,5 Prozent und 0,8 Prozent. Aktien der Hamburger Kupferschmelze Aurubis schlossen 2 Prozent schwächer.

Papiere des Telekomdienstleisters QSC schnellten um fast 10 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat im ersten Quartal eine deutlich höhere Gewinnmarge erzielt als Händler erwartet hatten.

Hamburger Hafen legten um 5,6 Prozent zu. Nach dem ersten Quartal rechnet der Hafenbetreiber für dieses Jahr mit einem deutlich steigenden Container-Umschlag. Zuvor hatte das Unternehmen einen stagnierenden Umschlag prognostiziert.

Für Borussia Dortmund sind die Chancen auf eine direkte Qualifikation für die Champions League mit dem 2:1 Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim am Wochenende stark gestiegen. Das ließ die BVB-Aktie um 2,7 Prozent und somit erstmals seit 15 Jahren wieder über die Marke von 6 Euro steigen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 100,7 (Vortag: 107,7) Millionen Aktien im Wert von rund 3,56 (Vortag: 3,90) Milliarden Euro. Es gab 14 Kursgewinner und 16 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.694,55 -0,18% +10,57% DAX-Future 12.706,50 -0,09% +11,02% XDAX 12.699,32 -1,00% +10,94% MDAX 25.101,37 -0,25% +13,13% TecDAX 2.134,54 +0,24% +17,82% SDAX 10.816,39 +0,02% +13,62% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,52 15 ===

May 08, 2017

