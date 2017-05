Berlin (ots) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU), Dr. Dieter Zetsche (Vorstandsvorsitzender Daimler AG) und Verleger Dr. Wolfgang Weimer werden in der "Medienpolitischen Stunde" anlässlich des 43. Kongresses Deutscher Lokalzeitungen (17./18. Mai 2017, Akademie der Künste, Berlin) sprechen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion rund um die Themen "Fake News" und "Lügenpresse" wird die erste medienpolitische Ansprache des Bundespräsidenten mit großer Spannung erwartet.



Top besetzte Podiumsdiskussion "Wahlcheck Mittelstand und Medien" (18. Mai 2017, Berlin)



Kurz nach der NRW-Wahl freut sich der VDL, ein namhaftes Podium anlässlich des "Wahlcheck Mittelstand und Medien" begrüßen zu dürfen. Es diskutieren:



Nicola Beer, MdL (Generalsekretärin der FDP, Staatsministerin a. D.) Katrin Göring-Eckardt, MdB (Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen zur Bundestagswahl, Vorsitzende der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen) Michael Kretschmer, MdB (Stv. Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion) Dr. Frauke Petry, MdL (Bundesvorsitzende der AfD) Dr. Ralf Stegner, MdL (Stv. Bundesvorsitzender der SPD) Dr. Sahra Wagenknecht, MdB (Vorsitzende der Bundestagsfraktion DIE LINKE)



Moderation: Professor Dr. Johannes Weberling (Rechtsanwalt und Honorarprofessor für Medienrecht an der Europa-Universität Viadrina zu Frankfurt/O.) und Dr. Christoph Brüssel (Mitglied des Vorstands des Senats der Wirtschaft und Lehrbeauftragter der Rheinischen Friedrich-Wilhelm Universität zu Bonn).



Teilnahme an den Veranstaltungen nur auf Einladung



Der Verband Deutscher Lokalzeitungen e. V. (VDL) ist die Interessenvertretung der lokalen Zeitungs- und Medienhäuser. In ihm sind rund 90 kleinere und mittlere Tageszeitungen zusammengeschlossen, die etwa fünf Millionen Leserinnen und Leser haben. Der VDL repräsentiert die Belange lokaler und regional ausgerichteter Tageszeitungen - print und online.



