SANTA CLARA, Kalifornien, 8. Mai 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Crown Bioscience International (TWSE: Ticker 6554) und ein globaler Serviceanbieter im Bereich Arzneimittelforschung und -entwicklung, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung auf dem Gebiet der Onkologie und Stoffwechselerkrankungen anbietet, gibt die Zusammenarbeit mit Jiangsu Qyun Bio-Pharmaceutical Co. Ltd. zur Entwicklung eines CTLA-4-Antikörpers bekannt.

Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung nutzt CrownBio das Know-how von Jiangsu Qyun Bio-Pharmaceuticals, um den IND-Antrag (Antrag auf Arzneimittelzulassung) und die weitere klinische Entwicklung der proprietären CrownBio-10B10-Antikörper zu unterstützen.

"Die Kooperationsvereinbarung zwischen CrownBio und Jiangsu Qyun Bio-Pharmaceutical Co. Ltd ist bezeichnend für unseren Fokus auf Innovation und erweitert unser Portfolio auf dem Gebiet der Immunonkologie", sagte Jean-Pierre Wery, CEO von CrownBio. "Außerdem verdeutlicht diese Partnerschaft das Engagement von CrownBio für die Entwicklung von Therapien, die die Krebsbehandlung deutlich verbessern können."

10B10 ist ein humanisierter Anti-CTLA-4-Antikörper mit höherer Bindungsaffinität und In-Vitro -T-Zellen-Stimulation als Ipilimumab, dem ersten auf CTLA-4 abzielenden Antikörper mit Immun-Checkpoint-Blockade, der die FDA-Genehmigung zur Behandlung von Melanomen erhalten hat. Die beiden Antikörper verfügen über äquivalente Aktivitäten bei der T-Zellen-Aktivierung und der Unterdrückung des Tumorwachstums, haben aber ein unterschiedliches Bindungsepitop und pharmakokinetisches Profil.

Das Ziel der Zusammenarbeit zwischen CrownBio und Jiangsu Qyun Bio-Pharmaceutical besteht darin, einen weniger toxischen CTLA-4-Antikörper und bessere Kombinationsstrategien zu entwickeln, um die negativen immunologischen Auswirkungen aufgrund der T-Zellen-Aktivierung und -Proliferation zu überwinden, die bei einer Minderheit der Patienten beobachtet werden, die mit Anti-CTLA-4-Immuntherapien behandelt werden.

"CrownBio ist dank seines anerkannten Know-hows in der In-Vivo-Pharmakologie und der hohen Qualität und Standards ihrer Arbeit der ideale Partner bei der Weiterentwicklung von Wirkstoffkandidaten zu IND sowie der klinischen Entwicklung und stellt somit die perfekte Ergänzung zu unserem Know-how beim Antikörper-Engineering, bei der Konstruktion von Zelllinien und unseren Erfahrungen auf den Gebieten GMP-Produktionsmanagement, Qualitätskontrolle, klinische Forschung und regulatorische Angelegenheiten dar", sagte Qiu Jiwan, CEO von Jiangsu Qyun Bio-Pharmaceuticals.

Weitere Informationen zur Verpflichtung von CrownBio, die Entwicklung von Medikamenten im Bereich Onkologie und von Stoffwechselerkrankungen zu fördern, finden Sie unter https://www.crownbio.com (http://www.crownbio.com/).

Über Crown Bioscience Inc.



Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/) ist ein globaler Lösungsanbieter im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie und Stoffwechselerkrankungen anbietet. Mit einem umfassenden Portfolio relevanter Modelle und prädiktiver Tools unterstützt Crown Bioscience seine Kunden bei der Entwicklung erfolgreicher klinischer Kandidaten.

Über Jiangsu Qyun Bio-Pharmaceutical Co. Ltd

Jiangsu Qyun Bio-Pharmaceutical Co. Ltd wurde im Juni 2015 mit einem registrierten Kapital von 90 Millionen Yuan gegründet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Produktion von Antikörpermedikamenten.

Das Gründerteam des Unternehmens besteht aus außerhalb Chinas lebenden und inländischen Experten der biopharmazeutischen Branche, die bereits an vielen erfolgreichen Entwicklungsprojekten für Medikamente auf Basis monoklonaler Antikörper mitgearbeitet haben. Zu deren Know-how gehören das Antikörper-Engineering, die Konstruktion von Zelllinien, die Prozessentwicklung, die Qualitätsanalyse und -entwicklung sowie umfangreiche und reichhaltige Erfahrungen auf den Gebieten GMP-Produktionsmanagement, Qualitätskontrolle, klinische Forschung und regulatorische Angelegenheiten. Qyun hält sich an die Unternehmensphilosophie "Wissenschaft, Gewissen und Würde". Durch die Entdeckung und Entwicklung innovativer Antikörperprodukte besteht das Ziel des Unternehmens darin, das Leiden der Patienten zu lindern und gleichzeitig die Würde der Patienten zu bewahren.

