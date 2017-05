Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Verhalten fällt die Reaktion an der Wall Street auf den Ausgang der Präsidentschaftswahl in Frankreich zu Wochenbeginn aus. Am Sonntag hatte sich in der Stichwahl wie erwartet der Pro-Europäer Emmanuel Macron gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen durchgesetzt. Am Mittag New Yorker Zeit gibt der Dow-Jones-Index um 0,1 Prozent auf 20.997 Punkte nach. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite verlieren 0,1 Prozent bzw. 0,2 Prozent. Zuvor hatten die beiden Indizes im frühen Handel jeweils neue Allzeithochs markiert.

"Macron hat mit großen Herausforderungen von allen Seiten zu kämpfen und das Land könnte daher fast unregierbar werden, bevor alle geplanten Reformen umgesetzt sind", so Stratege Mark Grant von Hilltop Securities. Ob Macron aber auch eine Regierungsmehrheit bekommt, wird sich erst bei der Parlamentswahl im Juni entscheiden. Einer aktuellen Umfrage zufolge wäre Macrons Bewegung "En Marche!" derzeit stärkste Partei.

Andere Impulse sind am Montag dagegen rar. Wichtige Konjunkturdaten stehen nicht zur Veröffentlichung an, und Geschäftszahlen wurden eher von Unternehmen aus der zweiten Reihe vorgelegt. Auftritte der Präsidenten der US-Notenbankfilialen von St. Louis und Cleveland, James Bullard und Loretta Mester, setzen am Markt keine Akzente. Beide sind in diesem Jahr nicht stimmberechtigt im Offenmarktausschuss der Notenbank.

Übernahmen im Blick

Das Interesse konzentriert sich daher - wie häufig an Montagen - auf einige geplante Unternehmenszusammenschlüsse. So hat der niederländische Farbenhersteller Akzo Nobel das 24,6 Milliarden Dollar schwere Übernahmeangebot des US-Konzerns PPG Industries zurückgewiesen. Akzo ist überzeugt davon, als unabhängiger Konzern seinen Aktionären eine bessere Wertentwicklung bieten zu können. PPG sinken um 1,4 Prozent. Akzo Nobel büßten in Amsterdam 3,2 Prozent ein.

Ferner steht Sinclair Broadcast Group, ein Betreiber von Fernsehsendern, angeblich kurz vor der Abgabe eines Übernahmegebots für Tribune Media. Laut informierten Personen will Sinclair 4 Milliarden Dollar für Tribune zahlen. Das wären 44 bis 45 Dollar je Aktie. Die Tribune-Aktie steigt um 5,8 Prozent auf 42,62 Dollar. Sinclair rücken um 0,2 Prozent vor.

Im Luxusgütersektor übernimmt Coach die Handtaschenmarke Kate Spade für 2,4 Milliarden Dollar. Kate Spade verteuern sich um 8,2 Prozent und Coach um 4,7 Prozent.

Und schließlich wurde bekannt, dass Comcast und Charter Communications eine Partnerschaft im Mobilfunkgeschäft planen. An der Wall Street dürfte das Spekulationen anheizen, dass Comcast und Charter Communications möglicherweise gemeinsam für einen der großen Mobilfunkanbieter wie T-Mobile US oder Sprint bieten könnten. Charter Communications geben um 3,2 Prozent nach, während Comcast um 0,4 Prozent fallen.

Apple-Aktie steigt erneut auf Rekordhoch

Die Apple-Aktie hat im Verlauf erstmals die Marke von 150 Dollar überwunden und damit ein neues Allzeithoch bei 151,58 Dollar markiert. Damit setzt sich der jüngste Höhenflug der Papiere fort. Die Titel des nunmehr weltweit wertvollsten Unternehmens haben seit Beginn des Jahres bereits um knapp 30 Prozent zugelegt. Anleger setzten auf ein neues besonders innovatives iPhone, heißt es zur Begründung im Handel. Aktuell geht es für die Aktie um 1,7 Prozent auf 151,53 Dollar nach oben.

"Sell on News" auch am Devisenmarkt

Gewinnmitnahmen drücken den Euro zurück unter die Marke von 1,10 Dollar, die er in einer ersten Reaktion auf den Wahlsieg Macrons überwunden hatte. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung rund 1,0925 Dollar.

Am Anleihemarkt geben die Notierungen leicht nach. Im Gegenzug steigt die Rendite zehnjähriger Titel um 2 Basispunkte auf 2,37 Prozent.

Der Goldpreis, der in der vergangenen Woche kräftig nachgegeben hatte, kann frühe Gewinne nicht behaupten und zeigt sich unverändert bei 1.228 Dollar.

Erholungsansätze am Ölmarkt werden von Befürchtungen zunichte gemacht, dass die Fördermengenbegrenzung nicht verlängert wird, auf die sich die Mitglieder und Nicht-Mitglieder der Opec im November geeinigt hatten. Vertreter der betreffenden Staaten werden sich am 25. Mai in Wien treffen, um über eine Fortsetzung der Maßnahmen zu beraten.

Institutionelle Investoren scheinen diesbezüglich skeptisch: Hedgefonds und andere große Vermögensverwalter haben ihre Wetten auf einen steigenden Ölpreis in der vergangenen Woche deutlich zurückgefahren, wie aus Daten der Intercontinental Exchange hervorgeht, die am Montag veröffentlicht wurden. Dazu kommt, dass der sinkenden Opec-Fördermenge eine verstärkte Ölförderung in den USA gegenübersteht. Die Zahl der wieder in Betrieb genommenen Ölbohranlagen weist aktuell das schnellste Tempo seit 30 Jahren auf, heißt es von Morgan Stanley. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sinkt um 0,7 Prozent auf 46,27 Dollar. Für Brent geht es um 0,8 Prozent auf 48,70 Dollar nach unten.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.996,54 -0,05 -10,40 6,24 S&P-500 2.396,48 -0,12 -2,81 7,04 Nasdaq-Comp. 6.088,94 -0,19 -11,82 13,11 Nasdaq-100 5.645,17 -0,02 -0,93 16,07 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,33 2,4 1,31 12,8 5 Jahre 1,90 2,2 1,88 -2,3 7 Jahre 2,18 1,8 2,16 -6,4 10 Jahre 2,37 2,2 2,35 -7,2 30 Jahre 3,01 2,7 2,99 -5,5 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:25 Fr, 17.16 Uhr % YTD EUR/USD 1,0925 -0,54% 1,0985 1,0984 +3,9% EUR/JPY 123,27 -0,47% 123,84 123,77 +0,3% EUR/CHF 1,0898 +0,32% 1,0863 1,0856 +1,8% EUR/GBP 0,8446 -0,31% 0,8473 1,1795 -0,9% USD/JPY 112,83 +0,07% 112,75 112,66 -3,5% GBP/USD 1,2935 -0,23% 1,2965 1,2958 +4,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,27 46,6 -0,7% -0,33 -18,5% Brent/ICE 48,70 49,1 -0,8% -0,40 -16,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.227,79 1.228,22 -0,0% -0,42 +6,6% Silber (Spot) 16,28 16,34 -0,4% -0,06 +2,2% Platin (Spot) 917,20 913,60 +0,4% +3,60 +1,5% Kupfer-Future 2,48 2,52 -1,6% -0,04 -1,3% ===

