NORDAMERIKA (IT-Times) - Dass der chinesische Technologiekonzern BYD Co. Ltd. ein Auge auf den nordamerikanischen Markt geworfen hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Das Produktsortiment von BYD Co. im Bereich Elektrofahrzeuge sowie auch in anderen Bereichen wird für den nordamerikanischen Raum sukzessive...

Den vollständigen Artikel lesen ...