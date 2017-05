Zürich (awp) - Also bringt eine 3D-Drucktechnologie von HP auf den europäischen Markt. Der Vertrieb der Jet Fusion 3D-Drucklösung von HP in Europa - ohne Grossbritannien und Irland - werde im zweiten Quartal 2017 aufgenommen, so das IT-Logistikunternehmen in einer Mitteilung vom Montagabend. Die Multi Jet Fusion-Technologie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...