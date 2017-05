Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Rosenbauer 0% auf 56, davor 6 Tage im Plus (5,16% Zuwachs von 53,25 auf 56), BWT -1,19% auf 23,31, davor 3 Tage im Plus (1,51% Zuwachs von 23,25 auf 23,6), RBI -3,37% auf 21,345, davor 3 Tage im Plus (6,87% Zuwachs von 20,67 auf 22,09), Amag +1,41% auf 45,245, davor 3 Tage im Minus (-3,01% Verlust von 46 auf 44,62). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Sanochemia 1,55 (MA100: 1,59, xD, davor 118 Tage über dem MA100). Folgende Titel hatten ihr bestes Ergebnis ytd beim Geld-Umsatz: Warimpex (bester), ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: RBI (2 Plätze verloren, von 4 auf 6); dazu, RBI (-2, von 4 auf 6), voestalpine (-2, von 17 auf 19), voestalpine (-2, von 17 auf 19), voestalpine (-2, von 17 auf 19), OMV (+1, von...

