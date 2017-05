Straubing (ots) - Wenn es Daniel Günther, dem neuen Shooting-Star der Union, gelingt, im Norden das erste Jamaika-Bündnis aus CDU, FDP und Grünen zu schmieden - eine Option, die auch Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen anstrebt -, wäre dies eine entscheidende Weichenstellung für die Bundestagswahl: Die Union kann auch den Dreier. Angela Merkels Flexibilität ist ihre Stärke, ihr hat Martin Schulz nichts entgegenzusetzen. An Christian Lindner wie den beiden Ober-Realos Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt würde Jamaika sicher nicht scheitern.



