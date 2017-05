Überraschende Prognose: Daimler-Forscher sagen voraus, dass es Car-Sharing in 15 Jahren nicht mehr geben wird.

Das aktuell vor allem in großen Städten populäre Car-Sharing wird es nach Einschätzung eines Mobilitäts-Experten von Daimler in 10 bis 15 Jahren nicht mehr geben. Die gemeinsame Nutzung von Fahrzeugen sei sehr "zeitgeistig", sagte Alexander Mankowsky, Futurist bei Daimler Research & Development, am Montag auf der Internet-Konferenz re:publica. Niemand wolle auf Dauer sein Gepäck für den täglichen Gebrauch stets aus dem Auto räumen und für die nächste Fahrt wieder mitnehmen.

Neben dem Individualverkehr sei dagegen vorstellbar, dass künftig Fahrzeuge für spezielle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...