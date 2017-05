Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Merkel: Bundestagswahl von Schleswig-Holstein getrennt zu sehen

Kanzlerin Angela Merkel hat nach dem Sieg der CDU bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein vor Rückschlüssen auf die Bundestagswahl gewarnt. "Eine Landtagswahl ist eine Landtagswahl", sagte die CDU-Vorsitzende am Montag in Berlin. Sie habe immer Wert darauf gelegt, dass dies auch so von ihrer Partei benannt werde. Der Erfolg der CDU in Schleswig-Holstein beruhe sehr stark darauf, dass man auf Landesthemen gesetzt habe, betonte Merkel. Über die Bundestagswahl sei allerdings gesondert zu sprechen. "Deshalb liegt die Arbeit der Bundestagswahl noch vor uns", sagte die Kanzlerin.

Merkel würdigt Macrons "großartigen Wahlerfolg"

Einen Tag nach der Präsidentschaftswahl in Frankreich hat Kanzlerin Angela Merkel dem neuen Amtsinhaber Emmanuel Macron erneut gratuliert. Sie habe sich über Macrons "großartigen Wahlerfolg" sehr gefreut, sagte die CDU-Vorsitzende. Macron trage die Hoffnung von Millionen von Franzosen, aber auch von vielen Menschen in Deutschland und ganz Europa. Der neue Präsident stehe für Weltoffenheit und trete ganz entschieden für die Soziale Marktwirtschaft ein.

Schulz verspricht Unternehmern Maßhalten bei sozialen Wohltaten

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat der Wirtschaft in Deutschland versprochen, den Unternehmen keine übermäßigen Lasten für soziale Wohltaten aufzubürden. Im Wahlkampf gebe es zwei Gefahren, sagte Schulz vor der Industrie- und Handelskammer in Berlin. Das seien unerfüllbare Sozialversprechen und unerfüllbare Steuersenkungsversprechen. "Beides wird es mit mir nicht geben", betonte der Spitzenmann der Sozialdemokraten. In seiner wirtschaftspolitischen Grundsatzrede stellte er den versammelten Unternehmern mehr Aufträge der öffentlichen Hand in Aussicht, weil die SPD die staatlichen Investitionen hochfahren will, sollte Schulz im September die Bundestagswahl gewinnen.

Bafin schränkt den CFD-Handel ein

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) beschränkt die Vermarktung, den Vertrieb und den Verkauf von finanziellen Differenzkontrakten (Contracts for Difference, CFDs). Kontrakte mit einer Nachschusspflicht dürfen Privatkunden demnach künftig nicht mehr angeboten werden, teilte die Bafin mit.

Mester plädiert für weitere Zinserhöhungen der Fed

Die Präsidentin der Cleveland-Fed, Loretta Mester, hat sich für weitere Zinserhöhungen ausgesprochen. Auch sollte die US-Notenbank noch in diesem Jahr damit beginnen, ihre auf rund 4,5 Billionen Dollar angeschwollene Bilanz abzubauen, sagte Mester bei einer Rede in Chicago. Sie besitzt in diesem Jahr kein Stimmrecht im Offenmarktausschuss. "Wir haben die volle Beschäftigung am Arbeitsmarkt erreicht und die Inflation nähert sich dem Ziel von 2 Prozent", sagte Mester. Die Risiken für die Wirtschaft seien "weitgehend ausgewogen". Sollte sich die Wirtschaft wie erwartet entwickeln, dürften weitere Zinserhöhungen nötig werden.

Bullard sieht Fed-Leitzins auf korrektem Niveau

Der Leitzins der US-Notenbank befindet sich nach Ansicht von James Bullard, Präsident der Federal Reserve Bank von St. Louis, derzeit auf dem korrekten Niveau, um die Beschäftigungs- und Inflationsziele zu erreichen. Die Fed strebt nach voller Beschäftigung am Arbeitsmarkt und einer stabilen Inflation von rund 2 Prozent. Bullard, der in diesem Jahr ohne Stimmrecht im Offenmarktausschuss ist, machte bei einer Veranstaltung in Atlanta keine Aussagen über den Zeitpunkt von weiteren Zinserhöhungen. Derzeit liegt der Leitzins bei 0,75 bis 1,00 Prozent. Bei ihrer Sitzung im März hatte die Fed zum dritten Mal seit dem Ende der Finanzkrise die Zinsschraube angezogen.

Wirtschaft soll Normalisierung zwischen Deutschland und Türkei bringen

Deutschland und die Türkei arbeiten nach den schweren Verstimmungen der vergangenen Monate an einer Normalisierung ihres Verhältnisses. Treibende Kraft dabei sollen die wirtschaftlichen Kontakte werden, wie bei einem Besuch des türkischen Wirtschaftsministers Nihat Zeybekci in Berlin deutlich wurde. Es sei immer besser miteinander persönlich als übereinander zu reden, sagte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries nach einem Gespräch mit ihrem türkischen Amtskollegen. Das Hauptanliegen der Bundesregierung sei die Rückkehr der Türkei zu Rechtsstaatlichkeit.

Erdogan will Zusammenarbeit mit Golfstaaten stärken

Der türkische Präsident Recip Tayyip Erdogan will die wirtschaftliche und militärische Zusammenarbeit seines Landes mit den Golfstaaten vertiefen. Vor seinem Besuch in Kuwait am Dienstag sagte er der amtlichen kuwaitischen Nachrichtenagentur Kuna, die Türkei und die sechs Mitglieder des Golfkooperationsrats sprächen derzeit über eine gemeinsame Freihandelszone. Zu dem Staatenbündnis gehören Saudi-Arabien, Bahrein, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Oman und Katar. Derzeit beträgt der Handel zwischen der Türkei und den sechs Golfstaaten jährlich 15,5 Milliarden Euro, seit 1999 hat sich der Wert damit verzehnfacht.

US-Außenminister Tillerson trifft seinen russischen Kollegen Lawrow

US-Außenminister Rex Tillerson kommt am Mittwoch in Washington zu einem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zusammen. Bei den Gesprächen werde es unter anderem um die Konflikte in Syrien und in der Ukraine gehen, teilte das US-Außenministerium am Montag mit. Das russische Außenministerium hatte ursprünglich angekündigt, dass Lawrow am Mittwoch oder Donnerstag am Rande einer Arktis-Konferenz im US-Bundesstaat Alaska mit Tillerson zusammenkommen werde. Das Treffen wurde nun aber nach Washington verlegt.

EZB: Eurosystem kauft in der Vorwoche weniger Anleihen

Die Zentralbanken des Euroraums haben ihre Käufe von Anleihen in der Woche zum 5. Mai 2017 verringert. Das gesamte Wertpapierkaufvolumen belief sich auf 12,977 (Vorwoche: 14,957) Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem wöchentlichen Bericht mitteilte. Die Bestände an öffentlichen Anleihen erhöhten sich um 10,767 (14,079) Milliarden Euro und die Bestände an Unternehmensanleihen um 1,152 (1,218) Milliarden.

