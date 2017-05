Straubing (ots) - Für die vom Brexit immer noch wunde europäische Seele ist dieser Wahlausgang deshalb Balsam. Dabei darf man in Brüssel nur einen Fehler nicht machen: Ein "Weiter so" darf und kann es nicht geben. Frankreich hat sich zu Europa bekannt. Aber das ist kaum mehr als ein knapper Vertrauensvorschuss. Die Union stagniert, weil die Erfolge ausbleiben. Trotz milliardenschwerer Programme zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und gegen den Jobverlust durch Firmenverlagerungen ist es Brüssel bisher nicht gelungen, eine Wende einzuleiten. Nicht einmal jetzt, wo die meisten ökonomischen Indikatoren auf grün stehen - sogar für Länder wie Griechenland, Spanien oder Italien. Noch immer warten die Menschen darauf, dass sich der Aufschwung im Portemonnaie und in ihrer Lebensperspektive auswirkt.



OTS: Straubinger Tagblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122668 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122668.rss2



Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressortleiter Politik/Wirtschaft Dr. Gerald Schneider Telefon: 09421-940 4449 schneider.g@straubinger-tagblatt.de