FRANKFURT (dpa-AFX) - Chefwechsel bei Europas größter Direktbank ING -Diba: Nick Jue (51) hat am Montag den seit Oktober 2010 amtierenden Vorstandsvorsitzenden Roland Boekhout (53) abgelöst. Das teilte das Institut in Frankfurt mit.

Boekhout rückte am Tag der ING-Hauptversammlung ins Management der niederländischen Muttergesellschaft auf und soll dort künftig das Bankgeschäft in Benelux verantworten. Jue, der wie Boekhout Niederländer ist, arbeitet seit 1993 bei der ING-Gruppe und führte zuletzt das Privat- und Firmenkundengeschäft in den Niederlanden.

Boekhout leitete die ING-Diba seit Oktober 2010. In den vergangenen Jahren eilte das Institut von Rekord zu Rekord: 2016 kletterte das Ergebnis vor Steuern auf gut 1,2 (Vorjahr: 1,1) Milliarden Euro, der Überschuss erreichte 859 (755) Millionen Euro. Zum Jahresende hatte die ING-Diba 8,8 Millionen Privatkunden in Deutschland und Österreich, seit 2011 baut das Institut zudem das Geschäft mit Unternehmenskunden aus./ben/DP/mis

ISIN NL0011821202

