Nicht zur Verteilung, mittelbar oder unmittelbar, in den oder in die USA oder sonstige Länder, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte.

Bekanntmachung gemäß Artikel 6 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der

Kommission betreffend die Kapitalerhöhung der Deutsche Bank Aktiengesellschaft

(Wertpapier-Kenn-Nummer 514 000 / ISIN DE0005140008)

Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot von Aktien der Deutsche Bank Aktiengesellschaft aus der Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht im März/April 2017 gibt die Credit Suisse Securities (Europe) Limited in ihrer Eigenschaft als Stabilisierungsmanager bekannt, dass während des Stabilisierungszeitraums, der am 6. Mai 2017 endete, von ihr keine Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden.

London, den 8. Mai 2017 Credit Suisse Securities (Europe) Limited

