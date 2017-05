Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) sieht für seine Partei trotz der Niederlage bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein Chancen für den Urnengang in Nordrhein-Westfalen am kommenden Sonntag: "Die Wähler vertrauen Hannelore Kraft", sagte Olaf Scholz in der rbb-Sendung "Thadeusz". "Ich bin sicher und optimistisch, dass Hannelore Kraft ein sicheres Mandat bekommen kann." Überdies warb Scholz dafür, dass sich die etablierten Parteien stärker gegen die AfD stellen sollten.

"Wir sollten die größte Schwäche der rechtspopulistischen Parteien offenlegen: Die haben für kein Problem einen klugen Vorschlag." Allerdings sieht der SPD-Politiker die AfD trotz der Zuwächse bei der Wahl in Schleswig-Holstein im Abwind: "Der Höhenflug der AfD ist gegenwärtig vorbei, wenn man den Umfragen glauben darf, was ich sehr gut finde."