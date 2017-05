Berlin (ots) - Mit Bedacht ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seinem Israel-Besuch durch die politischen Untiefen gesteuert. Er hat klaren Kurs gehalten, ohne Premier Benjamin Netanjahu zu düpieren...Die deutsch-israelische Freundschaft ist wieder im Lot. Das Kapitel, das für Verstimmung auf beiden Seiten sorgte, scheint abgehakt. Einige Passagen aus Steinmeiers Rede in der Hebräischen Universität verdienen allerdings auch in der deutschen Debatte stärker beherzigt zu werden. Zum Beispiel der Satz: "Sprechverbote helfen nicht beim Verstehen."



OTS: Berliner Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/100787 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_100787.rss2



Pressekontakt: Berliner Zeitung Redaktion christine.dankbar@dumont.de