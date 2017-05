Mannheimer Morgen zu Arbeitsplätzen und Digitalisierung Überschrift: Ungutes Gefühl Die Digitalisierung wirkt oft abstrakt und weit weg. Dabei hat sie schon längst begonnen. Doch so verlockend die Möglichkeiten einer neuen, softwaregesteuerten Welt für Unternehmen auf den ersten Blick sind: Wer als Mitarbeiter über die Folgen der digitalen Ära nachdenkt, den überkommt ein ungutes Gefühl. Roboter können Menschen den Job rauben. Sie arbeiten günstiger, effizienter, sind immer leistungsfähig, nie müde, streiken nicht für mehr Gehalt. Die Kosten sollen durch die Digitalisierung sinken, und das bedeutet eben auch, dass frei werdende Arbeitsplätze eines Tages nicht mehr besetzt werden - weil Maschinen die Arbeit übernehmen. Die Digitalisierung trifft sämtliche Wirtschaftszweige. Auf den Straßen rollen selbstfahrende Transporter, Programme scannen Röntgenbilder nach Tumoren, Roboter helfen beim Operieren, Computer stellen Anlagedepots zusammen. Wer glaubt, am Schreibtisch sicherer zu sein als am Band in der Fabrik, der irrt. Wie alle technischen Fortschritte - egal ob Dampfmaschine oder Fließband - wird auch die Digitalisierung nicht aufzuhalten sein. Daher ist es sinnvoll, wenn Unternehmen danach streben, sich an die Spitze der Entwicklung zu setzen. Sonst gehen Wettbewerbsfähigkeit - und am Ende noch mehr Jobs verloren. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

