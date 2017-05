Stuttgart (ots) - Noch aber ist für die SPD-Chancen in NRW das Rennen längst nicht verloren. Kraft hat mehr menschliche Ausstrahlung und politische Reputation als Torsten Albig in Kiel. Ihr CDU-Herausforderer Armin Laschet wirkt zu altbacken, um (anders als FDP-Chef Christian Lindner) als echter Gegenentwurf punkten zu können. Zudem gelingt es der SPD in ihrem Stammland erfahrungsgemäß besser als der CDU, bei einer Landtagswahl ihr Wählerpotenzial auszuschöpfen. Krafts größtes Problem ist deshalb der verbraucht wirkende grüne Koalitionsjunior. Da zählt jeder verlorene SPD-Prozentpunkt doppelt und dreifach. Und so wären nicht wenige im Kraft-Umfeld schon zufrieden, wenigstens vor der CDU ins Ziel zu kommen - und Schulz so irgendwie doch zum Mit-Gewinner zu machen.



