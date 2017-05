Roderich Kiesewetter (CDU), Unions-Obmann im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, sieht in der Einrichtung von Schutzzonen in Syrien eine Chance: "Wenn diese Maßnahme zu mehr humanitärer Hilfe führt, dann sind die Schutzzonen zu begrüßen", sagte er der "Heilbronner Stimme" (Dienstagausgabe). Ein "positiver Nebeneffekt könnte die Eindämmung der iranischen Ambitionen in der Region sein", fügte Kiesewetter hinzu, zumal Russland "Rücksicht auf Israel" nehme.

"In jedem Fall sollte die Europäische Union auf die Ablösung Assads und die Bildung einer Übergangsregierung bestehen", so Kiesewetter. Klar sei aber auch: "Russland und der Türkei geht es um eine Exitstrategie und die Sicherung eigener Interessen."