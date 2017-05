UBS hebt Lufthansa auf 'Buy' - Ziel 20 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Lufthansa um zwei Stufen von "Sell" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel deutlich von 11,70 auf 20,00 Euro angehoben. Die Aussicht auf eine steigende Nachfrage bei der Fluggesellschaft sowie unter anderem die aktuell wieder sinkenden Ölpreise hätten zu einer Kehrtwende in seiner Bewertung der Aktie geführt, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer Studie vom Montag. Nach der Analyse der Kapazitäten und der Durchschnittserlöse pro Passagier rechne er nun mit einer besseren Ertragsdynamik.

Macquarie senkt Deutsche Börse auf 'Neutral' - Ziel 87,55 Euro

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat Deutsche Börse von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 85,55 Euro auf 87,55 Euro angehoben. Nach dem starken Lauf der Aktien sei die Abstufung eine Reaktion auf den verbleibenden Spielraum, schrieb Analyst Neil Welch in einer Studie vom Montag. Der Experte passte sein Bewertungsmodell an die Ziele des Börsenbetreibers für 2018, das Aktienrückkaufprogramm und den jüngsten Ergebnistrend an.

NordLB hebt Ziel für Rheinmetall auf 97 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Rheinmetall nach Zahlen und von 87 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Während der Rüstungskonzern und Autozulieferer die Markterwartungen in puncto Auftragseingang verfehlt habe, seien die Schätzungen für den Umsatz und die Ergebnisgrößen klar übertroffen worden, schrieb Analyst Frank Schwope in einer Studie vom Montag. Die Aktie habe sein altes Kursziel mittlerweile erreicht.

Independent Research hebt Ziel für HHLA auf 18,50 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für HHLA nach der Prognoseanhebung durch den Hafenlogistiker von 17,90 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Sven Diermeier hob seine Schätzungen in einer Studie vom Montag etwas an. Offenbar habe das Unternehmen neben einem starken Auftaktquartal auch eine bessere Berechenbarkeit in puncto der Geschäftsentwicklung im weiteren Jahresverlauf.

Exane BNP hebt Ziel für Evonik auf 29 Euro - 'Neutral'

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Evonik nach Zahlen zum ersten Quartal von 28 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe beim operativen Ergebnis (Ebitda) die Markterwartung übertroffen, schrieb Analyst James Knight in einer Studie vom Montag. Positiv für das zweite Quartal stimme, dass der Konzern an seiner für dieses Jahr angepeilten Ebitda-Spanne festhalte.

Exane BNP hebt Ziel für Siemens auf 140 Euro - 'Outperform'

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 135 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Jonathan Mounsey hob in einer Studie vom Montag den Auftragseingang und das Umsatzwachstum des Elektrokonzerns positiv hervor. Mounsey aktualisierte seine Prognosen entsprechend und berücksichtigte dabei auch Währungseffekte.

JPMorgan senkt Ziel für Beiersdorf auf 80 Euro - 'Underweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf von 82 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analystin Celine Pannuti passte in einer Branchenstudie vom Montag ihre Bewertungsmodelle für die Unternehmen aus dem europäischen Lebensmittel- und Konsumgüterbereich an. Bei Beiersdorf seien ihre Schätzungen nach guten Erstquartalszahlen weitgehend unverändert geblieben. Die Zielsenkung begründete sie unter anderem mit einem verschobenen Bewertungszeitraum.

Kepler Cheuvreux hebt Ziel für HHLA auf 15,30 Euro - 'Reduce'

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für HHLA nach der Prognoseerhöhung von 14,30 auf 15,30 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen. Wie Analyst Nikolas Mauder in einer Studie vom Montag schrieb, stockte er seine Ergebnisschätzungen bis 2020 im Schnitt um 7 Prozent auf. In den Markterwartungen seien die höheren Ebit-Ziele aber bereits enthalten. Die Fusion zwischen Maersk und Hamburg Süd sowie zu viel Optimismus bezüglich der Elbvertiefung seien große Risiken.

Jefferies hebt Ziel für Bayer auf 145 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bayer von 130 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne schon im zweiten Quartal mit einer erneuten Anhebung des Unternehmensausblicks, schrieb Analyst Jeffrey Holford in einer Studie vom Montag. Folglich habe er nun seine eigenen Schätzungen an das obere Ende der bisherigen Zielspanne angepasst. Er rate eindringlich zum Kauf der Aktie des Pharmakonzerns.

Baader senkt Ziel für Dialog Semiconductor auf 46 Euro - 'Hold'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für Dialog Semiconductor vor Zahlen zum ersten Quartal von 55 auf 46 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den Resultaten des Großkunden Apple habe er seine Schätzungen für das erste Halbjahr angepasst, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer Studie vom Montag. Die Nachfrage nach dessen iPhone 7 scheine schneller als erwartet nachzulassen. Er glaube aber weiterhin an neuen Schwung im zweiten Halbjahr durch das Nachfolgemodell.

