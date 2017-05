Stäfa, Schweiz (ots) -



Sonova hat offiziell sein erstes Audiology Training Center in Suzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu eröffnet. Das Sonova Global Hearing Institute ist ein hochmodernes Schulungszentrum für angehende und bereits tätige Hörakustiker. Das Hearing Institute wurde gegründet, um angehenden und bereits tätigen Hörakustikern die neueste Theorie und Praxis im Bereich der Rehabilitation des Hörvermögens und die massgeblichen praktischen Erfahrungen zu vermitteln, um in China und im asiatisch-pazifischen Raum die besten Verfahrensweisen zu fördern. Um dem grossen Mangel an Audiologen in China entgegen zu wirken, schafft Sonova für das Thema Aufmerksamkeit und investiert vermehrt in die Schulung von Fachleuten in China. Das Zentrum verfügt sowohl über die neuesten Hörtestgeräte für Säuglinge bis hin zu Erwachsenen als auch über die neuesten Innovationen in der Schulungstechnologie.



Darüber hinaus wird in dem Zentrum auch der gesamte Hörakustikerkurs der Swiss International Hearing Academy stattfinden, ein gemischtes Schulungsprogramm mit internetbasierten Lernangeboten, Präsenzworkshops, Praxisveranstaltungen und Beurteilungen, das voraussichtlich ab 2018 Teilnehmer aufnehmen wird.



Über Kooperationen mit staatlichen und akademischen Institutionen im In- und Ausland stehen die Einrichtungen des Zentrums auch für Lernende aus der gesamten Fachwelt und für wichtige internationale Meinungsführer auf dem Gebiet der Audiologie offen.



"Die Einrichtung des Sonova Audiology Training Centers in China ist eine der wichtigen strategischen Massnahmen für die weitere Entwicklung von Sonova in der Region Asien/Pazifik. Sie ist Ausdruck unseres Engagements in China und im asiatisch-pazifischen Markt", erklärt Leonard Marshall, Vice President von Sonova Asia Pacific. "Wir schaffen mit dieser Initiative einen hochmodernen Praxisbereich für angehende und bereits tätige Hörakustiker, erfüllen weiterhin die Bedürfnisse der Kunden und kreieren ein Win-Win-Kooperationsmodell für die Hörakustikbranche im asiatisch-pazifischen Raum und sogar weltweit."



