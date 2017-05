WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will nach Angaben des Weißen Hauses Seite an Seite mit seinem künftigen französischen Kollegen Emmanuel Macron gegen gemeinsame Herausforderungen kämpfen. Trump hatte im Wahlkampf noch indirekt die Rechtspopulistin Marine Le Pen unterstützt. Der US-Präsident habe Macron am Montag telefonisch zu dessen Wahlsieg gratuliert, sagte Sprecher Sean Spicer. Trump habe die langen und stabilen Beziehungen zwischen den USA und Frankreich betont, dem laut Weißem Haus ältesten Alliierten der USA. Trump und Macron hätten vereinbart, sich während des Nato-Gipfels am 25. Mai in Brüssel zu treffen./ki/DP/he

