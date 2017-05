Andersen Global gibt bekannt, mit Nobre Guedes, Mota Soares Associados (NGMS), einer Anwaltskanzlei für juristische und natürliche Personen, die Präsenz in Portugal auszuweiten. NGMS tritt bei Andersen Global als Mitgliedsunternehmen mit dem neuen Namen, Andersen Tax Legal, bei.

"Als Mitgliedsunternehmen von Andersen Global erwarten uns enorme Wachstumschancen innerhalb Europas und in internationalen Regionen, und wir werden weiterhin als dynamischer, hochspezialisierter Steuer- und Rechtsberater auftreten", sagte der führende Partner von Andersen Tax Legal in Portugal, Luis Nobre Guedes. "Durch die Erweiterung unseres Dienstleistungsportfolios können wir die wichtigsten Märkte noch mehr abdecken."

Jaime Olleros, Managing Partner von Andersen Tax Legal in Spanien meinte: "Andersen Tax Legal in Spanien arbeiten bereits eng mit Luis und anderen Partnerunternehmen von NGMS zusammen, und wir freuen uns, die gute Zusammenarbeit mit dessen Team fortzusetzen. Aufgrund unserer Geschäftsbeziehung profitieren wir von der umfassenden Erfahrung ihrer Fachkräfte und zusammen wollen wir die besten Lösungen finden, um den Ansprüchen unserer Klienten gerecht zu werden."

Nach dem Beitritt kann Andersen Global als Gruppe mit über 30 äußerst erfahrenen und kompetenten Fachkräften die extensive Erfahrung in verschiedenen Tätigkeitsbereichen anbieten, einschließlich Wirtschaftsrecht, Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, EU-Recht, Arbeitsrecht, öffentliches Recht, Prozessrecht, Bankenrecht, geistiges Eigentumsrecht sowie Umwelt- und Liegenschaftsrecht. Andersen Tax Legal in Portugal bietet einen Rechtsbeistand für alle in Portugal und im Ausland ansässigen Unternehmen aus dem Bereich, Gesundheit, Medien und Werbung, Technologie und Transport.

Mark Vorsatz, CEO von Andersen Tax fügte hinzu: "Andersen Tax Legal in Portugal ist eine große Bereicherung für Andersen Global und sie teilen unser Engagement für Unabhängigkeit und die Bereitstellung von erstklassigen, nahtlosen Diensten weltweit. Der Standort in Portugal erweitert unsere Präsenz in Europa, und zusammen mit Lissabon, Madrid, Valencia und Barcelona werden wir im europäischen Westen gut vertreten sein. Die Gewinnung dieses wertvollen Mitglieds bildet den Grundstock für eine noch robustere Präsenz in dieser Region."

Andersen Global beschäftigt über 2.000 Fachkräfte weltweit und verfügt mit seinen Mitgliedsfirmen und Kooperationspartnern über 62 Niederlassungen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

