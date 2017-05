Nach der Wahl ist vor der Wahl. Ungewisser Ausgang bei den Parlamentswahlen im Juni. Weltbörsen atmen auf. Zeitbomben ticken hingegen weiter. Bitcoin Rekord - teurer als Gold. Am 7. Mai wurde erwartungsgemäß der parteilose Emmanuel Macron in der Stichwahl vor Marine Le Pen mit großer Mehrheit zum neuen französischen Präsidenten gewählt. Dadurch wurde der "schwarze Schwan" (Black swan) Marine Le Pen in die Schranken verwiesen ...

