EnvisionTEC, ein weltweit führender Hersteller von Desktop- und Produktions-3D-Druckern und zugehörigen Materialien, stellt heute die erste Serie von Materialien für Forschungszwecke für ihre 3D-Drucker der Bioplotter-Serie sowie drei neue technische Materialien für Kunden der Industrie vor.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170508006518/de/

EnvisionTEC is launching seven new materials at RAPID TCT in Pittsburgh. That includes four new research-grade materials for its 3D-Bioplotter and three new engineering-grade materials for its Desktop, Perfactory and 3SP printers. (Photo: Business Wire)