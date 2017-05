Düsseldorf (ots) - Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im EU-Parlament, Manfred Weber (CSU), hat sich für die Direktwahl des EU-Präsidenten ausgesprochen. "Ich bin langfristig dafür, die Wahl eines EU-Präsidenten der europäischen Bevölkerung in einer Direktwahl zu überlassen. Das wäre ein Schritt hin zu mehr Demokratie und Transparenz innerhalb der Europäischen Union", sagte der CSU-Politiker der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe). Beim EU-Parlament, so Weber, bestünde inzwischen kaum mehr ein Demokratiedefizit. "Hier wird am Ende fast alles bestimmt", sagte der EU-Parlamentarier.



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621