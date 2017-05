Dieses neue System ermöglicht Life-Science-Unternehmen, akademischen Forschungsinstituten und Biobänken die umfassende Visualisierung von Biobank-Probenentnahmedaten über verschiedene Datenbanken hinweg.



Chelmsford, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Brooks Life Science Systems (http://www.brooks.com/products/life-science/informatics/biostudies) (Brooks) bringt seine neueste Informatikplattform auf den Markt: BioStudies (http://www.brooks.com/products/life-science/informatics/biostudies) das umfassendste zweckbestimmte und Intelligence-Softwaresystem zur Probenverarbeitung mit markführender Unternehmensanalyse- und Mobilitätssoftware von MicroStrategy (http://www.microstrategy.com/us)® Incorporated (Nasdaq: MSTR). Diese neue Lösung integriert innovative Visualisierungs- und Dashboard-Funktionen in BioStudies, um die weltweite gemeinsame Nutzung von Biobank-Probendaten zu ermöglichen und biologische Proben für Forschungszwecke zu optimieren.



"Durch die Kombination unserer neuen, dynamischen und benutzerfreundlichen Dashboard-Benutzerschnittstelle und die Datenvisualisierungs- und Analysefunktionen von MicroStrategy haben wir eine integrierte Informatikplattform geschaffen, die biologische Probenmanagement-Arbeitsläufe besser als jede andere Lösung auf dem Markt optimiert", sagt Mark Fish, Geschäftsführer, Informatik, Brooks Life Science Systems. "BioStudies ist eine umfassende Ressource für alle, die mit der Entnahme, Lagerverwaltung, Forschung und zugehörigen Tests biologischer Proben zu tun haben.



Brooks Life Science Systems ist ein Paradebeispiel für die kooperative Entwicklung innovativer analysereicher Anwendungen durch OEM-Partner (https://www.microstrategy.com/us/company/partners), die MicroStrategy 10 (https://www.microstrategy.com/us/capabilities/embedded-bi) in ihr Angebot einbetten", sagt Mark Gambill, CMO von MicroStrategy Incorporated. "MicroStrategy vereint breitgefächerte Funktionen, maßstabsgerechte High-Performance, umfassende Software-Entwicklungskits (Software Development Kits/SDK), einen reichhaltigen Satz an Anwendungsprogrammier-Schnittstellen (Application Programming Interfaces/API), mobile Bereitschaft und White-Label-Fähigkeiten in einer Plattform, damit unsere Nutzer problemlos ihre eingebetteten Analysefunktionen von MicroStrategy nutzen können. MicroStrategy ist stolz darauf, die Konnektivität mit einer Vielzahl von Datenquellen sowie eine offene und sichere, moderne Analyseplattform anbieten zu können. Mithilfe der umfangreichen Funktionen von MicroStrategy 10 kann Brooks Life Science Systems die biopharmazeutische und medizinische Forschung weltweit definieren und fördern."



BioStudies wurde spezifisch zur Integration weltweiter Probeninventardaten entwickelt und ist eine robuste und benutzerkonfigurierbare Lösung, die die Verbindung zwischen Probeninventardaten und Einwilligungs-, phänotypischen und klinischen Daten herstellt. Damit gibt sie Kunden ein einziges Tool an die Hand, das einen integrierten Ansatz zur Verwaltung von Probeninventaren innerhalb von populations- und forschungsbasierten Studien möglich macht. BioStudies erleichtert zudem das Lifecycle-Management wertvoller Proben - von der Entnahme über die Manifestierung, Annahme, Lagerung und Analyse bis hin zur Entsorgung. Zusätzlich kann BioStudies Daten von den automatisierten Biostores, Instrumenten und Anlagen von Brooks integrieren und liefert Forschern damit eine einzige, durchgängige Datenmanagementlösung.



BioStudies setzt das innovative Brooks ISIDOR® Betriebssystem ein, damit Forscher und Biobankmanager den vollen Wert der entnommenen Proben und zugehörigen Daten aus der ganzen Welt realisieren können.



Brooks gibt an seinem Stand Nr. 401/500 auf der International Society of Biological and Environmental Repositories Annual Meeting (http://www.brooks.com/company/news-and-events/events-2017/may/isber) (Jahrestagung der internationalen Gesellschaft für biologische und Umweltarchive) vom 9. bis 12. Mai 2017 im kanadischen Toronto Live-Vorführungen von BioStudies. Sie können sich hier (http://meetings.isber.org/2017/registration/) anmelden. BioStudies wird außerdem auf der jährlichen Bio-IT World Conference and Expo (http://www.bio-itworldexpo.com/) vom 23. bis 25. Mai in Boston vorgestellt.



Informationen zu Brooks Life Science Systems



Brooks Life Science Systems ist ein Unternehmensbereich von Brooks Automation (Nasdaq: BRKS), einem führenden weltweiten Anbieter von Automatisierungs- und Kryogenikprodukten für eine Reihe von Märkten, darunter Halbleiterherstellung und Biowissenschaften. Unser Unternehmen bietet umfassende Lösungen für das Lifecycle-Management von Proben an, darunter branchenführende Probenautomatisierung, Verbrauchsmaterialien und Geräte, Kryopräservierungsprodukte, innovative Technologie und flexible Modelle für die temperaturgesteuerte Lagerung von Präparaten und Biologika (vor Ort und ausgelagert). Wir setzen mit unserem Team von Fachberatern den Maßstab in der Branche für das Probenmanagement von höchster Qualität. Dazu nutzen wir unsere führenden Produkte für Automatisierung und Kühlkette, temperaturgesteuerte Lagerhaltung, globale Logistikdienste, darunter unser mobiles Biolager Relofleet®, innovative Verarbeitung von Proben und unsere Technikplattform ISIDOR®, in der Forschungsproben und Daten integriert werden. Unsere Produkte, Dienstleistungen und Techniklösungen unterstützen Hunderte von Kunden aus dem Bereich der Biowissenschaften auf der ganzen Welt, darunter die Top 20 der Unternehmen aus dem Bereich Biopharmazie. Besuchen Sie uns unter www.brooks.com/lifescience.



Informationen zu MicroStrategy IncorporatedMicroStrategy (Nasdaq: MSTR) ist ein weltweit führender Anbieter von Unternehmensanalyse- und Mobilitätssoftware. MicroStrategy ist bahnbrechend in den Bereichen Business Intelligence (BI) und Analytik und liefert eine Software, mit der Benutzer bessere geschäftliche Entscheidungen treffen und ihr Geschäft transformieren können. Wir bieten unseren Unternehmenskunden Weltklasse-Software und Experten-Beratungsdienste an, damit sie einzigartige Intelligence-Anwendungen zum Einsatz bringen können. Für detaillierte Informationen besuchen Sie die Website von MicroStrategy (https://www.microstrategy.com/us) und folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/microstrategy) und Twitter (https://www.twitter.com/microstrategy).



OTS: Brooks Life Science Systems newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121961 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121961.rss2



Pressekontakt: Michael Clark Miller Brooks, Inc. +1-317-873-8100 michael@millerbrooks.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/412631/Brooks_Life_Science_Sy stems_Logo.jpg