Die Fläche des Bio-Anbaus in Belgien hat in dem Zeitraum 2006-2015 von 28.634 ha auf 68.780 ha zugenommen, ein Anstieg um das 2,4-Fache. In diesen zehn Jahren verdoppelte sich die Zahl der Bio-Erzeuger von 803 auf 1717. Der Sektor ist in Wallonien am stärksten gewachsen. 2015 waren 92% der biologisch angebauten Fläche in dem südlichen Teil des Landes. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...