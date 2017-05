Trump wettert über Twitter weiter gegen die Russland-Vorwürfe. Ex-Justizministerin Sally Yates fordert vor dem Senatsausschuss hingegen eine genaue Aufklärung. Obama soll Trump zudem vor Flynns Ernennung gewarnt haben.

Nach Ansicht der früheren US-Justizministerin unternehmen die USA nicht genug, um eine mutmaßliche Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf aufzuklären. Die USA müssten die Bürger besser über Desinformations-Kampagnen aufklären, sagte Sally Yates bei einer Anhörung eines Senatsausschusses. Es würde zudem nicht schaden, einige Beteiligte wegen ihrer Rolle in der mutmaßlichen Wahlbeeinflussung vor Gericht zu bringen, so Yates. Der frühere US-Geheimdienstchef James Clapper sagte, die USA müssten besser gegen Propaganda vorgehen.

Yates äußerte sich vor dem Ausschuss auch zu Kontakten des ehemaligen Nationalen Sicherheitsberaters Michael Flynn. Sie habe Trumps Berater Don McGahn am 26. Januar über Kontakte des damals als ...

