DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" (Düsseldorf) zu Martin Schulz

Schulz will dagegen die soziale Ungerechtigkeit im Land bekämpfen. Seine Vorschläge kosten laut Ökonomen, wenn nichts dazukommt, jährlich rund 30 Milliarden Euro. Das ist eine gewaltige Umverteilungsmasse. Dabei müsste er es besser wissen. Er hat von Schröder den Wahlkampfslogan "Gerechtigkeit und Innovation" kopiert. Aber leider nicht dessen Politik. Der Altkanzler wollte immer nur ausgeben, was vorher erwirtschaftet wurde. Aber Schulz ist eben kein Schröder, der mit dieser Einstellung die Mitte der Gesellschaft für sich einnehmen konnte. Dieses Missverständnis ist Schulz bei den Wahlen im Saarland und in Schleswig-Holstein auf die Füße gefallen. Doch er zieht daraus keine Konsequenzen. Ihm fehlt das Draufgängerische des Altkanzlers./yyzz/DP/mis

AXC0003 2017-05-09/05:35