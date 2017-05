FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Frankreich

Macron hat versprochen, "alles in den nächsten fünf Jahren zu tun, damit es keinen Grund mehr gibt, für extreme Parteien zu stimmen". Aber seine Pläne wird der künftige Präsident nur vollbringen können, wenn er bei der Parlamentswahl im Juni eine kohärente Mehrheit erringt.(...) Ein Teil der Gewerkschaften hat sich schon in eine Totalopposition begeben. Der linke Volkstribun Jean-Luc Mélenchon stachelt seine Anhänger zur "Résistance" gegen Macrons Reformbestrebungen an. Die Rechtspopulistin Le Pen erhebt den Anspruch, die stärkste Kraft der Opposition zu bilden. Die Republikaner wiederum träumen von einer Revanche bei der Parlamentswahl. Sie wollen Macron in einer Kohabitation einhegen. All dies zeugt von der neuen Unübersichtlichkeit, die auf den Zerfall des französischen Bipartismus zurückzuführen ist./yyzz/DP/mis

AXC0011 2017-05-09/05:35