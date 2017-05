SCHWÄBISCH HALL (dpa-AFX) - Der Schrauben-Handelskonzern Würth will sein Filialnetz deutlich ausbauen und zugleich seinen Online-Vertriebskanal stärken. Mit dieser "Multi-Kanal-Strategie", zu der auch Außendienst-Besuche gehören, sollen mehr Kunden erreicht werden - den Stand der Dinge für das Vorhaben erläutert Konzernchef Robert Friedmann am Dienstag (11.00 Uhr) bei der Bilanzvorstellung in Schwäbisch Hall. Laut vorläufigen Zahlen blieb Würth 2016 auf Wachstumskurs, auch dank guter Geschäfte in Südeuropa stieg der Umsatz um 7,1 Prozent auf 11,8 Milliarden Euro. Der Betriebsgewinn kletterte um 14,3 Prozent auf 600 Millionen Euro./wdw/DP/zb

AXC0013 2017-05-09/05:39