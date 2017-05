BERLIN (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall will nach einem Zeitungsbericht Leopard-Panzer des türkischen Militärs nachrüsten und steht dazu in Gesprächen mit der Bundesregierung. "Vertreter von Rheinmetall haben eine mögliche Nachrüstung von Leopard-Kampfpanzern des türkischen Militärs am Rande eines Gesprächs mit Ministerin Zypries am 15. März 2017 thematisiert", heißt es laut "Rheinischer Post" (Dienstag) in der Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine kleine Anfrage der Linken im Bundestag. Demnach sprach Rheinmetall-Chef Armin Papperger damals persönlich mit Ministerin Brigitte Zypries (SPD)./sk/DP/z

ISIN DE0007030009

AXC0017 2017-05-09/05:47