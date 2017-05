Positivere Zukunftsprognosen in Deutschland und dem Vereinigten Königreich, dafür weniger Zuversicht bei Firmenchefs in Frankreich und Griechenland

LONDON - 9. Mai 2017 - YPO (http://www.ypo.org/), das weltweit führende Netzwerk von leitenden Wirtschaftsvertretern und Führungskräften in Unternehmen gab heute bekannt, dass das Vertrauen unter den in der EU führenden Unternehmenschefs im ersten Quartal 2017 (Q1 2017) trotz erheblicher Schwankungen in den maßgeblichen EU-Volkswirtschaften, auf einem konstanten Niveau ist. Das Ergebnis des YPO Global Pulse (http://www.ypo.org/globalpulse/) Confidence Index für die EU hielt sich weiter auf einem erfreulichen Niveau von 60,9, dem höchsten, seit April 2016 erzielten Wert.

Zwar blieb die Stimmung insgesamt stabil, in den wichtigsten EU-Volkswirtschaften ließen sich jedoch deutliche Vertrauensschwankungen feststellen. Frankreich erlebte in den Wochen vor der am 23. April stattgefundenen Stichwahl zum Präsidentenamt einen scharfen Vertrauenseinbruch. Der Index für Frankreich fiel um 8,1 Punkte auf 54,5, dem niedrigsten Niveau seit Januar 2015.

Auch Griechenland erlebte einen Vertrauensrückgang im Anschluss an eine schwache konjunkturelle Entwicklung. Dort brach der Wert um 11,9 Punkte auf den seit Juli 2015 niedrigsten Stand von 46,2 ein und katapultierte das Land zurück in den Pessimismus. In Italien wurde mit dem Rückgang um 1,5 Punkte auf 59,8 nur ein leichter Verfall verzeichnet.

Deutschland erlebte dagegen im ersten Quartal einen wahren Vertrauensboom und legte um 6,4 Punkte auf 62,7 zu, ein Höchstwert seit Januar 2011. Dieser Wert war bedingt durch ein stärker als erwartetes Wachstum am Ende 2016 und für die ersten drei Monate dieses Jahres.

Auch aus dem Vereinigten Königreich gehen günstige Prognosen ein. Der Index sprang von 6,0 Punkte auf 61.0, der höchste in den vergangenen 12 Monaten erzielte Wert vor dem Referendum über den Austritt aus der EU.

"Trotz Bedenken über einen bevorstehenden wirtschaftlichen Abschwung konnten sich die meisten Volkswirtschaften in der EU fangen und Wachstum verzeichnen, in manchen Fällen wurden die Prognosen sogar übertroffen", erklärt Juan Carlos Fouz Silva, YPO-Mitglied und CEO bei Global Assets Buyout.

"Europas Führungskräfte sehen sich mit noch nie dagewesenen Unsicherheitsfaktoren konfrontiert, sowohl in und auch außerhalb Europas, und müssen in einem sich tagtäglich verändernden politischen und wirtschaftlichen Umfeld agieren. Zwar blicken Unternehmen auf ein relativ freundliches Umfeld, dennoch sind Führungskräfte verhalten vorsichtig, ganz besonders im Zuge der anstehenden wichtigen Wahlen in Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich."

Aus den nicht in der EU vertretenen Ländern Europas wurde das weltweit niedrigste Vertrauen mit einem Rückgang um 2,5 Punkte auf 51.8 gemeldet.

Weltweit erlebte der YPO Global Pulse Index im ersten Quartal einen leichten Anstieg um 0,3 Punkte auf den seit Januar 2015 höchsten Wert von 62,5. Die USA berichten über zwei Quartale in Folge über das weltweit höchste Vertrauen überhaupt, mit einem Wert, der um 0,3 Punkte auf 64.9 geklettert ist. In Asien stieg das Vertrauen um 2,1 Punkte auf 63,3, den seit April 2015 höchsten Wert. Auf dem zweitletzten Platz, was das Vertrauen anbelangt, ist Afrika, mit einem Rückgang um 0,3 Punkte auf 54.4. Das Vertrauen in weiteren Regionen, wie in Lateinamerika, fiel um 1,2 Punkte auf 57,1, wohingegen das Vertrauen im Nahen Osten und in Nordafrika (MENA-Länder) mit einem Sturz um 4,3 Punkte auf 55,2 den drastischsten Rückgang erlebten.

Wesentliche Ergebnisse aus der EU

Günstigere Aussichten bei Wirtschaftsbedingungen auf kurze Sicht

Auf die Frage nach ihrer Einschätzung der wirtschaftlichen Landschaft im Verlauf der kommenden sechs Monate ist fast die Hälfte (49 %) der EU-Führungskräfte der Ansicht, dass es zu einer Verbesserung der Bedingungen kommt, während 42 % mit keiner oder nur einer geringen Veränderung rechnen. Nur 9 % gehen während der kommenden sechs Monate von einer Verschlechterung des wirtschaftlichen Umfelds aus. Diese Prognose war bereits positiver als in der zuvor im Januar durchgeführten Umfrage, bei der nur 40 % eine Verbesserung und 13 % eine Verschlechterung des konjunkturellen Klimas im Verlauf der kommenden sechs Monate erwartet haben.

Absatzprognosen positiver, aber Prognosen zu Anstellungen und Anlageinvestitionen zurückgeschraubt.

Die führenden Wirtschaftskräfte der EU sehen das Umsatzwachstum im eigenen Unternehmen über die kommenden 12 Monate weiterhin optimistisch. Der YPO Sales Confidence Index kletterte um 0,4 Punkte auf 66,9, da nahezu zwei Drittel der Führungskräfte (64 %) für 2017 einen Umsatzanstieg vorhergesagt hatten, gegenüber 5 %, die einen Umsatzrückgang gesehen haben.

Bei den Anstellungsabsichten waren die geäußerten Aussichten jedoch verhaltener. Die Mehrheit (70 %) geht für die nächsten 12 Monate von einer gleichbleibenden Mitarbeiterzahl aus, wohingegen 26 % mit weiteren Einstellungen und 4 % von einem Personalabbau ausgehen.

Die Mehrzahl (57 %) der Führungskräfte rechnet auch mit stagnierenden Anlageinvestitionen im Verlauf des kommenden Jahres, während 38 % von einem Anstieg der Anlageinvestitionen und 5 % von einem Rückgang sprechen.

Vertrauenseinbruch in Frankreich

In Frankreich zeigten sich die führenden Wirtschaftsvertreter im Berichtsquartal inmitten der wachsenden Unsicherheit im Zuge der Präsidentenwahl und der Möglichkeit deutlicher Verschiebungen in der Wirtschaftspolitik weniger optimistisch.

Über ein Viertel (29 %) der französischen Führungskräfte gab an, dass sich die wirtschaftlichen Verhältnisse über die letzten sechs Monate verschlechtert haben. Das ist gegenüber der vorherigen Umfrage ein deutlicher Anstieg, in der nur 11 % von sich verschlechternden Bedingungen gesprochen haben.

Frankreichs führende Wirtschaftsvertreter waren ebenfalls vor allem für ihre eigenen Unternehmen vorsichtiger bei den Aussichten für die kommenden 12 Monate. Nur 29 % gehen von einem Umsatzanstieg aus, im Quartal davor waren es noch 66 %. Wenige 7 % sagen eine Anstellungszunahme voraus, während dieser Wert in der Januar-Umfrage noch bei 40 % lag, und nur 29 %, ein Rückgang von 55 %, rechnen mit einer Zunahme der Anlageinvestitionen. Die Mehrzahl der französischen Führungskräfte rechnen für das kommende Jahr mit keinen Veränderungen bei den Belegschaftszahlen und Anlageinvestitionen.

YPO Global Pulse Confidence Index

Die vierteljährliche elektronische Umfrage, die in den ersten beiden Aprilwochen des Jahres 2017 durchgeführt wurde, holte die Meinung von 1.216 CEOs aus der ganzen Welt, einschließlich 196 aus der Europäischen Union, ein. Weitere Angaben zur Befragungsmethodik und den weltweiten Ergebnissen finden Sie unter www.ypo.org/globalpulse (http://bit.ly/1SyVvYW).

Dies ist eine nicht offizielle Übersetzung der Originalfassung. Die Pressemitteilung in der Originalsprache ist die einzige offizielle, maßgebliche Fassung.

