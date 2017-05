Ausgefallene Aromen, alternative Brautechniken und eine Vorliebe für die Getränkedose: Diese Merkmale kennzeichnen nicht nur die amerikanische Craft Bier Szene. Auch diesseits des Atlantiks erfreuen sich Spezialbiere in Dosen wachsender Beliebtheit. Vor allem in Großbritannien brummt das Geschäft: Die Society of Independent Brewers (Siba) verzeichnet einen deutlichen Anstieg von unabhängigen Marken, die ihr Bier in Getränkedosen vertreiben - von lediglich vier im Jahr 2014 auf über 100 im Jahr 2016. Auch die jährliche Bierproduktion der Siba-Mitglieder ist 2015 auf insgesamt über drei Millionen Hektoliter angestiegen. Das entspricht einer satten Steigerung von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und das, obwohl der Biermarkt immer wieder mit Absatzrückgängen zu kämpfen hatte. Doch Craft Bier boomt in Großbritannien. Veranstaltungen wie das Indie Beer Can Festival ziehen dutzende britische und irische Brauer an, die sich für die Dose entschieden haben. Das alles zeigt: Unabhängig gebrautes Bier und die vielseitige Verpackungslösung aus Metall liegen im Trend.

Seit dem rasanten Umsatzwachstum bei britischem Dosenbier interessieren sich auch Robin Hale und seine Frau Maria, die Gründer von Bespoke Canners Ltd, für die Getränkedose. Als Lebensmittelexperte und erfahrener Produktionsmanager hat Hale das Potenzial des Packmittels für den noch jungen britischen Craft-Bier-Markt erkannt. Deshalb hat er 2015 einen Betrieb für die Lohnabfüllung kleiner Chargen in Wrexham gegründet. Bespoke Canners betreibt eine Abfülllinie und bietet umfassende Dienstleistungen für kleine bis mittelständische britische Getränkehersteller an. Rund 90 Prozent des gesamten Füllvolumens entfallen auf Craft Bier, der Rest verteilt sich auf Cider und Softdrinks.

Hochwertige Verpackungen der Ardagh Group

Das Unternehmen setzt auf 330 und 500 Milliliter-Getränkedosen der Ardagh Group: Während vor allem Craft Brauer das kleinere Format bevorzugen, geht der Trend bei den Herstellern von Cider klar zum Halbliter-Gebinde. Als führender Anbieter von Glas- und Metallverpackungen hat die Ardagh Group den Lohnabfüller von Anfang an beratend unterstützt: "Als wir Bespoke Canners gegründet haben, haben wir uns für einen Verpackungshersteller entschieden, der den Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen unserer anspruchsvollen Kunden gerecht wird", berichtet Hale. "Ardagh bietet uns genau die richtige Unterstützung, weil sich das Unternehmen für Craft Bier stark macht und den Markt bestens kennt. Zudem verfügt Ardagh ...

