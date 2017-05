Die Siko GmbH aus Buchenbach vertritt als Hersteller unterschiedlicher Positioniersysteme die Philosophie, dass bei Formatwechseln jede Maschinenachse für sich betrachtet werden sollte und diejenige Lösung zur Formatverstellung einzusetzen sei, die technisch und wirtschaftlich für den Anwender am sinnvollsten ist.

Flexible Produktionsprozesse im Handumdrehen oder auf Knopfdruck

Ob preisgünstig mit Handrad, prozesssicher mit busfähiger Positionsanzeige oder automatisch mit Stellantrieb - die Zuverlässigkeit und Handhabung der eingesetzten Positioniersysteme ist entscheidend für flexible Produktionsprozesse. Als Erfinder der mechanisch-digitalen Positionsanzeige, des sogenannten Siko-Zählers, ist Siko heute, nach eigenen Angaben, Weltmarktführer im Bereich digitaler Positionsanzeigen. Dank enger Partnerschaft mit international führenden Maschinenherstellern entwickelte das Unternehmen sein tiefgreifendes Know-how kontinuierlich weiter. Von der kostengünstigen, rein mechanischen Lösung bis hin zu Industrie-4.0-fähigen "smarten" Positioniersystemen, die untereinander kommunizieren und mit einander vernetzt sind, wird heute eine große Bandbreite an Lösungen für Industrie und Maschinenbau angeboten. Manuelle, elektronisch überwachte oder vollautomatisierte Formatverstellung - wann macht welche Lösung Sinn?

Lösungen zur manuellen Formatverstellung

Für Einstellpositionen in einer Maschine, die nur selten verstellt werden muss, bietet sich klassisch eine mechanisch-digitale Positionsanzeige an. Diese ist preisgünstig und durch die exakte Anzeige des Ist-Werts wird die Einstellung der Spindel gut reproduzierbar. Die Rüstzeiten - das heißt die Stillstandszeiten der Maschine während eines Produktwechsels - sind bei dieser Lösung jedoch am längsten, weil jede Position manuell eingestellt wird. Die Einstellungen müssen außerdem manuell kontrolliert und gegebenenfalls in einem Probebetrieb verifiziert werden, bevor die Serienproduktion wieder aufgenommen werden kann. Die Vorteile liegen also auf, beziehungsweise "in der Hand": Mechanische Positionsanzeigen sind preiswert und ermöglichen eine reproduzierbare Maschineneinstellung.

Überwachte Verstellung mit busfähigen, elektronischen Positionsanzeigen

Busfähige Positionsanzeigen, zum Beispiel die Siko AP05, mit Soll-/Istwertabgleich und Statusanzeige zur geführten Handverstellung bieten im Vergleich zu rein mechanischen Positionsanzeigen einige technische Vorzüge, welche diese "smart" machen. So ist für den Maschinenbediener durch die LEDs schon von Weitem erkennbar, ob eine Maschinenachse ...

