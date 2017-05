Düsseldorf (ots) - Der Bielefelder Bildungsforscher Rainer Dollase wird Mitglied des Teams "Bildung und Kultur" der NRW-CDU. Der in Fachkreisen renommierte Schulpsychologe soll für die CDU nach der Wahl auch an möglichen Koalitionsverhandlungen teilnehmen. Das bestätigte die CDU der "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). Dollase hatte sich im Streit um das Turbo-Abi hinter die Befürworter des Abiturs nach neun Jahren Schulzeit (G9) gestellt.



