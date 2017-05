Facebook will unsere Gedanken lesen und kann traurige Jugendliche identifizieren: Neuromarketing verspricht, unser Unterbewusstsein zu beeinflussen, um uns der Werbung auszuliefern. Werden wir zu willenlosen Puppen?

Wenn es nach den jüngsten Entwicklungen und Innovationen geht, wird unsere Zukunft gespenstisch. Unsere Gehirne schreiben Social-Media-Posts, ohne dass wir sie tippen müssen. Die Werbung greift tief in unser Unterbewusstsein ein, kennt unsere Wünsche und Bedürfnisse und steuert unsere Käufe, ohne dass wir einen Finger rühren müssen. Ist das die Zukunft, von der wir träumen?

Auf seiner jüngsten F8-Entwicklerkonferenz stellte Facebook ein neues, faszinierendes Konzept vor: Das weltweit führende Online-Netzwerk will Menschen direkt aus dem Gehirn Worte in ihre Computer schreiben lassen. Nicht weniger als 60 Forscher sind auf das visionäre Projekt angesetzt. Das klingt nach Science Fiction - und bleibt es womöglich auch.

In den Adern gefriert das Blut

Facebook betont, dass man keinesfalls beabsichtige, wahllos die Gedanken der Nutzer zu lesen. Nur die Gedanken, die an das Sprachzentrum weitergeleitet würden, seien angeblich gemeint. Wie man diese von anderen Gedanken zu trennen beabsichtigt, darüber schweigt sich Facebook aus. Dennoch dürfte schon die Ankündigung Datenschützer, Politiker und User aufschrecken. Denn Facebook verdient Milliarden mit Werbung, die individuell auf die Nutzer zugeschnitten wird. Alleine die Vorstellung, dass diese Werbung künftig sogar an unsere Gedanken angepasst werden könnte, lässt einem das Blut in den Adern gefrieren.

Dem Mediaexperten Ralf Schwartz hat das keine Ruhe gelassen. Er testete aus, wie das Ergebnis aussähe, wenn unser Gehirn direkt postet. Er verfasste einen lesenswerten Blogpost konsequenterweise bei Facebook ("Wow! F*** this works!") und schließt mit den Worten: "Denn wir sind alle ein bisschen Tourette."

In eine ähnliche Kerbe schlägt eine andere Meldung, in der es ebenfalls um Facebook geht. Die australische Zeitung "The Australian" veröffentlichte ein geheimes Dokument, in dem beschrieben wird, wie Werbungtreibende durch Facebook-Beiträge von Jugendlichen auf deren Stimmung schließen können, um dann gezielt Anzeigen zu schalten.

Facebook überschreitet den Rubikon

Dem Bericht zufolge ist ...

