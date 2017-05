Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

INTERNET - Deutsche Konzerne haben den bisher größten Versuch angekündigt, der Dominanz amerikanischer Internet-Plattformen wie Google oder Facebook etwas entgegenzusetzen. Die Allianz, die Deutsche Bank, Axel Springer, Daimler und einige andere wollen eine "gemeinsame branchenübergreifende Registrierungs-, Identitäts- und Datenplattform schaffen". Ziel ist es, dass sich Online-Kunden mit nur einer Anmeldung bei allen Teilnehmern der Initiative anmelden können - ähnlich, wie man bisher seinen Facebook-Zugang auch zur Anmeldung bei anderen Diensten verwenden kann. Bei dem Vorhaben der deutschen Konzerne soll zwar auch ein Datenpool geschaffen werden, dabei sollen aber die europäischen Datenschutzregeln eingehalten werden. Europa müsse seine Stärken in der Digitalisierung ausspielen, erklärte Deutsche-Bank-Manager Christian Sewing. Die Initiative steht am Anfang und wirbt um weitere Mitglieder. Dem Vorhaben müssen noch die Kartellbehörden zustimmen. (SZ S. 15/Handelsblatt S. 14)

MACRON - DIHK-Chef Eric Schweitzer hat Pläne des französischen Wahlsiegers Emmanuel Macron für die Weiterentwicklung der Euro-Zone scharf kritisiert. "Von einer Vergemeinschaftung von Schulden halte ich nichts - das ist nicht gut bei einem einzelnen Menschen, das ist nicht gut bei Unternehmen, und das ist nicht gut bei Staaten", sagte Schweitzer der Rheinischen Post. "Das würde den Standort Deutschland und Europa schwächen, weil Kapitalanleger und Sparer das Vertrauen in den Euro verlieren könnten", sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. (Rheinische Post)

FRANKREICH - Zwischen Paris und Berlin droht ein Streit um die Europapolitik. Der EU-Kurs vom neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron ist trotz aller Freude über seine Wahl mit deutschen Ideen nur schwer vereinbar. (FAZ S. 17 und 19/Börsen-Zeitung S. 1/Welt S. 6)

GRIECHENLAND - Ein vertraulicher Entwurf eines Memorandum of Understanding zwischen Griechenland und seinen Geldgebern zeigt, welche Sparmaßnahmen und Reformen Athen beschließen soll. Und während Berlin Schuldenerleichterungen kategorisch ablehnt, lotet der Euro-Rettungsfonds ESM Möglichkeiten aus, diese an Sparziele zu knüpfen. Bayerns Finanzminister Markus Söder bringt Kredit-Sicherheiten als Alternative für IWF ins Spiel. (Handelsblatt S. 8)

WAHLVERSPRECHEN - Martin Schulz hat schnell dazugelernt. Nach der Wahlschlappe der SPD in Schleswig-Holstein schlägt der Kanzlerkandidat in seiner ersten wirtschaftspolitischen Grundsatzrede vor Hunderten von Managern neue Töne an. Schulz will Digitalisierung zur Chefsache machen, verspricht eine Entlastung für mittlere und kleine Einkommen und will Investitionen Vorfahrt einräumen. Nur eine Einschränkung macht er: "Unerfüllbare Sozialversprechen und unerfüllbare Steuersenkungsversprechen: Beides wird es mit mir nicht geben", betont er. Doch die Pläne im Willy-Brandt-Haus sehen anders aus. Die bisher bekannten Wahlversprechen der SPD würden die Staatskasse mit bis zu 30 Milliarden Euro belasten. Allein die Senkung der Stromsteuer, kostenlose Kindertagesstätten, die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Krankenversicherung oder höhere Infrastrukturinvestitionen würden 16,6 Milliarden Euro jährlich kosten, haben Ökonomen für das Handelsblatt errechnet. Durch die Einführung des Arbeitslosengeldes Q könnte, so die Berechnungen, im Extremfall noch einmal der gleiche Betrag hinzukommen. (Handelsblatt S. 1)

RÜSTUNG - Die Bundesregierung hat Gespräche mit dem Düsseldorfer Rheinmetall-Konzern über eine Genehmigung für eine Nachrüstung von Leopard-Kampfpanzern der türkischen Armee bestätigt. "Vertreter von Rheinmetall haben eine mögliche Nachrüstung von Leopard-Kampfpanzern des türkischen Militärs am Rande eines Gesprächs mit Ministerin Zypries am 15. März 2017 thematisiert", heißt es in der Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine kleine Anfrage der Linken. Sie liegt der Rheinischen Post vor. (Rheinische Post)

HACKER - EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani hat sich zutiefst besorgt über Hacker-Angriffe in Wahlkämpfen geäußert. "Wir müssen diese Angriffe stoppen. Sie sind eine Gefahr für die Demokratie", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Vor der Präsidentenwahl in Frankreich hatte es einen massiven Cyberangriff auf das Team des linksliberalen Bewerbers Emmanuel Macron gegeben. Im US-Wahlkampf war die Kandidatin der Demokraten, Hillary Clinton, zum Opfer von Hackern geworden. Tajani forderte darüber hinaus "strengere europäische Regeln für soziale Netzwerke wie Facebook, um Lügen im Netz zu unterbinden". (Funke Mediengruppe)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 09, 2017 00:20 ET (04:20 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.