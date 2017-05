The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU0000XCLWE2 AUSTRALIA 2020 CI 20.08 BD00 BON AUD N

CA XFRA AU000XCLWAO6 AUSTRALIA 2040 CI BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0112120537 LGT FIN. LTD. 10-17 BD00 BON CHF N

CA XFRA USQ13095AA40 BARMINCO FIN. 13/18 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA DE000NLB5Q66 NORDLB OPF.S.1344 BD01 BON EUR N

CA XFRA US902973AZ90 U.S. BANCORP DEP. PFD J BD01 BON USD N

CA XFRA XS0218638236 LLOYDS BANK 05/UND FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4N96 LB.HESS.-THR. E0514B/238 BD02 BON USD N

CA XFRA US037833BB50 APPLE 15/17 BD02 BON USD N

CA XFRA US037833BC34 APPLE 15/17 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS0506224871 EUR. BK REC.DEV.10/17 MTN BD02 BON RUB N