The following instruments on XETRA do have their first trading day 09.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 09.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0244325 ASCIANO FIN. 17/27 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000A2BPCH1 FREUND+PART. ANL 16/24 NR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4QF2 LB.HESS.-THR.IS.05C/2017 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000RLP0934 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2017 BD01 BON EUR N

CA XFRA US037833CQ11 APPLE 17/22 BD01 BON USD N

CA XFRA US037833CR93 APPLE 17/27 BD01 BON USD N

CA XFRA US037833CS76 APPLE 17/20 BD01 BON USD N

CA XFRA US037833CT59 APPLE 17/20 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US037833CU23 APPLE 17/24 BD01 BON USD N

CA XFRA US29336UAG22 ENLINK MIDSTR.PART. 2047 BD01 BON USD N

CA XFRA US532457BP26 ELI LILLY 17/27 BD01 BON USD N

CA XFRA US532457BQ09 ELI LILLY 17/22 BD01 BON USD N

CA XFRA USY8137FAH11 SRI LANKA 17/27 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US532457BR81 ELI LILLY 17/47 BD02 BON USD N

CA XFRA US698299BG85 PANAMA 17/47 BD02 BON USD N

CA XFRA US8426EPAC26 SOUTHERN CO.GAS CAP 17/47 BD02 BON USD N

CA XFRA US900123CM05 TURKEY 17/47 BD02 BON USD N

CA XFRA US912828X885 US TREASURY 2027 BD02 BON USD N

CA XFRA US912828X968 US TREASURY 2020 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1596795275 HUARONG FIN.2017 17/20FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1611857795 GKN HOLDINGS 17/32 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1611858090 BCO DE SABADELL 17/UND. BD02 BON EUR N

CA SDL XFRA AU000000FYI5 FYI RESOURCES LTD. EQ00 EQU EUR N

CA S5YA XFRA AU000000SIG5 SIGMA HEALTHCARE LTD EQ00 EQU EUR N