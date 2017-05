FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 10.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

UZU XETR DE0007551509 UZIN UTZ AG O.N. 1.300 EUR

INN1 XETR NL0011821202 ING GROEP NV EO -,01 0.420 EUR

RAD XETR AT0000676903 RHI AG 0.750 EUR

O2D XETR DE000A1J5RX9 TELEFONICA DTLD HLDG AG 0.250 EUR

EVD XETR DE0005470306 CTS EVENTIM KGAA 0.980 EUR

HEIU XETR US42281P2056 HEIDELBERGCEM.UN.ADR 1/5/ 0.310 EUR

VOW5 XETR US9286624021 VOLKSWAGEN AG VZ ADR1/5 0.395 EUR

LIN1 XETR US5352232004 LINDE AG SP.ADR 1/10/O.N. 0.365 EUR

VOW4 XETR US9286623031 VOLKSWAGEN AG ADR 1/5/O.N 0.383 EUR

GS7A XETR US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE SP. ADR/2 0.446 EUR