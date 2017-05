FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 10.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

RHM XETR DE0007030009 RHEINMETALL AG 1.450 EUR

SW1 XETR DE000A1JBPV9 SHW AG 1.000 EUR

XONA XETR US30231G1022 EXXON MOBIL CORP. 0.703 EUR

WMT XETR US9311421039 WAL-MART STRS DL-,10 0.466 EUR

PFE XETR US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 0.292 EUR

SDF1 XETR US48265W1080 K+S AG SP.ADR 1/2/O.N. 0.149 EUR

BCO XETR US0970231058 BOEING CO. DL 5 1.297 EUR